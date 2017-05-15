М-1. Бой Корц (Германия) – Савилов (Россия) будет перенесен из Оренбурга в Сочи
В силу ряда причин было принято решение что бой между тяжеловесами Франком Корцем (Германия, 4-2) и Николаем Савиловым (Арта и Сечь PRO, 5-2), ранее запланированный на M-1 Challenge 78, пройдет на неделю раньше и состоится на турнире M-1 Challenge 77, 19 мая в Сочи.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
(До 93 кг), Ронни Маркесом (Бразилия), 16-4 - Виктор Немков (Александр Невский ОЭМК), 24-6
(До 84 кг), Талех «Азербайджанский терминатор» Наджафзаде (Азербайджан), 5-1-1 - Артем Фролов (Легион и Кузня), 8-0
(До 84 кг), Мозес Мурриета (США), 4-0 - Андрей Селедцов (Сечь PRO), 6-3
(До 70,3 кг), Артур Лемос (Португалия), 8-2 - Раул Тутараули (Грузия), 8-3
(До 65,8 кг), Фелипе Рего (Бразилия), 10-3 - Виктор Колесник (Кузня), 9-2-1
(До 70,3 кг), Тилль Кинне (Германия), 5-1 - Павел Гордеев (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 6-0
(До 77,1 кг) Андрей Лежнев (Украина), 10-7 - Курбанали Абдусаламов (Fighting Eagle), 6-3
(До 70,3 кг), Сергей Фалей (Академия MMA, Республика Беларусь), 20-9 - Лом-Али Нальгиев (Республика Ингушетия), 12-5
(Свыше 93 кг), Франк Корц (Германия), 4-2 - Николай Савилов (Арта и Сечь PRO), 5-2