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Президент ЦСКА: Обновление состава? Многое зависит от того, останется ли Теодосич

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин дал интервью «Российской газете», рассказав о планах столичного клуба на грядущее лето.

– Насколько сильно может обновиться состав ЦСКА этим летом?
– У девяти игроков заканчиваются контракты. Кого-то мы сохраним, кто-то придет новый – свежая кровь нужна в любом случае. Многое зависит от того, останется ли Милош Теодосич. Сейчас о чем-то конкретном говорить преждевременно. Да, есть планы, мы давно обсудили все пожелания тренера Итудиса. Будет очень много слухов, мол, мы интересуемся этим, подписали того. Все надо воспринимать с юмором, включая информацию о цифрах контрактов, которые мелькают в прессе. Написали где-то однажды, что Фрилэнд получает 2,7 миллиона евро в год, и остальные с упрямством, достойным лучшего применения, говорят об этом до сих пор, хотя его цифра намного меньше. Впрочем, это не отменяет того факта, что мы ждали от него большего, – заявил Ватутин.

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