«Челси» готов продлить аренду Бабы в «Шальке»

Защитник «Челси» Абдул Рахман Баба, скорее всего, продолжить играть в аренде в «Шальке», сообщает Daily Mail.

22-летний ганец перешел в «Челси» летом 2015 года из «Аугсбурга» за 14 миллионов фунтов, но не смог закрепиться в составе ни при Жозе Моуринью, ни при Антонио Конте. Минувшим летом «синие» отдали Бабу в аренду в «Шальке».

В первой половине чемпионата Германии игрок обороны провел 13 матчей и сделал две голевые передачи. А в январе, выступая за сборную Ганы на Кубке Африки, Баба получил травму связок левого колена и выбыл до лета. Ожидается, что защитник успеет восстановиться к старту нового сезона, но начнет его, скорее всего, опять не в «Челси».

У чемпионов Англии есть предложения от «Эвертона» и «Милана», однако в «Челси» не торопятся расставаться с игроком, рассчитывая, что он все же выйдет на уровень премьер-лиги. «Синие» готовы еще на год продлить аренду Бабы в «Шальке», который также не против оставить его в команде.

Добавим, что до перехода в «Аугсбург» Баба провел два сезона за «Гройтер Фюрт».