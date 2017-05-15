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Леонарду Жардим: Надо собраться, наступил решающий момент

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Тренер «Монако» после победы над «Лиллем» о шансах своей команды на золото.  

«Теперь нам нужно всего одно очко (чтобы стать чемпионами Франции– прим. ред.), - сказал после победы над «Лиллем» (4:0) тренер «Монако» Леонарду Жардим. - В среду мы обязаны взять это очко у «Сент-Этьена». Я прошу игроков сделать последнее усилие. Золото все ближе и ближе, но мои игроки прекрасно понимают, что нельзя расслабляться. В футболе все возможно. Однажды «Барселона» забила три гола за три минуты (в матче ¼ финала Лиги чемпионов в ворота «ПСЖ» - прим. ред.), надо настраиваться на любого соперника. Мы просим болельщиков прийти в среду на стадион. Команда устала и тем более нуждается в поддержке. Мы сыграли 62 матча  - больше всех в Европе, плюс многие играли за свои сборные. Но надо собраться, наступил решающий момент».     

После победы над «Лиллем» «Монако» набрал 89 очков и является лидером чемпионата Франции. У идущего вторым «ПСЖ» на три очка меньше. При этом у «Монако» игра в запасе. В параллельном матче «ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен» - 5:0. 

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