Рэнди Карлайл: Первая победа над «Нэшвиллом» укрепит наш характер
Главный тренер «Анахайма»
Рэнди Карлайл подвел итоги второго матча финальной серии плей-офф Западной
конференции НХЛ с «Нэшвиллом» (5:3).
«Эта победа очень важна. Мы понимаем, насколько важны эти матчи. А каждая следующая игра становится еще важнее. Сегодняшний ответ на поражение со счетом 0:2 укрепит характер нашей команды. Мы верим, что можем играть на любой арене с любым соперником и иметь шансы на победу», – приводит слова Карлайла официальный сайт НХЛ.
Напомним, «утки» одержали победу, уступая по ходу матча со счетом 0:2, а потом – 1:3. Теперь счет в серии стал равным (1-1). Третий матч пройдет 16 мая на площадке «Нэшвилла».
Матч
Анахайм - Нэшвилл - 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)
Голы:
Джохансен (Йоси, Арвидсон), 4:18 (0:1). Нил (Экхольм, Джохансен), 8:32 (0:2). Ватанен (Гецлаф, Кеслер), 19:00 (1:2 - бол.). Сильверберг (Фаулер, Ракелль), 20:39 (2:2). Форсберг (Арвидсон), 27:59 (2:3). Каше (Мэнсон, Теодор), 30:41 (3:3). Ритчи (Гецлаф, Монтур), 37:07 (4:3). Верметт (Гецлаф, Фаулер), 59:16 (5:3 - п.в.).
Место и дата
15 мая 02:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция