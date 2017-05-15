Рэнди Карлайл: Первая победа над «Нэшвиллом» укрепит наш характер

Главный тренер «Анахайма» Рэнди Карлайл подвел итоги второго матча финальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ с «Нэшвиллом» (5:3).

«Эта победа очень важна. Мы понимаем, насколько важны эти матчи. А каждая следующая игра становится еще важнее. Сегодняшний ответ на поражение со счетом 0:2 укрепит характер нашей команды. Мы верим, что можем играть на любой арене с любым соперником и иметь шансы на победу», – приводит слова Карлайла официальный сайт НХЛ.

Напомним, «утки» одержали победу, уступая по ходу матча со счетом 0:2, а потом – 1:3. Теперь счет в серии стал равным (1-1). Третий матч пройдет 16 мая на площадке «Нэшвилла».