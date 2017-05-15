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Александр Гуськов: Сейчас сборная России – это бренд, в команду все едут с удовольствием

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Бывший защитник сборной России Александр Гуськов прокомментировал отказ форварда «Вашингтона» Александра Овечкина выступать за национальную команду на чемпионате мира, который проходит в Кельне и Париже.

«В сборной России были и такие времена, когда кто-то не хотел ехать. Тогда было не совсем все хорошо, команда занимала седьмые места. Хорошо, что уже давно все изменилось. Сейчас сборная России – это бренд, в команду все едут с удовольствием. Неважно, из какой ты лиги – КХЛ или НХЛ», – цитирует Гуськова «Собеседник».

Сегодня команда Олега Знарка проведет игру против сборной Латвии, которая состоится в Кельне и стартует в 21.15 мск.

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