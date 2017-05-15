«Зенит» – «Краснодар». Матч обслужит бригада Сельдякова
39-летний рефери из
Балашихи Владимир Сельдяков назначен главным арбитром матча 29-го тура РФПЛ
между «Зенитом» и «Краснодаром».
Помогать ему будут Антон Кобозев и Алексей Ширяев. В этом
сезоне Сельдяков судил четыре матча с участием «Зенита». В том числе и игру с «Тереком»
на стадионе «Санкт-Петербург».
Напомним, матч пройдет 17 мая в Петербурге на стадионе «Петровский»
и начнется в 19:30. Матч перенесен туда с арены на Крестовском острове из-за
плохого качества газона на новом стадионе.
«Зенит» с 55 очками занимает третье место в РФПЛ, отставая
на балл от ЦСКА, который идет вторым. Чемпионом за три тура до конца чемпионата
стал «Спартак», в активе которого 66 очков. «Краснодар» с 46 баллами –
на четвертом месте.
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