«Зенит» – «Краснодар». Матч обслужит бригада Сельдякова

39-летний рефери из Балашихи Владимир Сельдяков назначен главным арбитром матча 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Помогать ему будут Антон Кобозев и Алексей Ширяев. В этом сезоне Сельдяков судил четыре матча с участием «Зенита». В том числе и игру с «Тереком» на стадионе «Санкт-Петербург».

Напомним, матч пройдет 17 мая в Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30. Матч перенесен туда с арены на Крестовском острове из-за плохого качества газона на новом стадионе.

«Зенит» с 55 очками занимает третье место в РФПЛ, отставая на балл от ЦСКА, который идет вторым. Чемпионом за три тура до конца чемпионата стал «Спартак», в активе которого 66 очков. «Краснодар» с 46 баллами – на четвертом месте.