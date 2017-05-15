Россиянин Антигулов заработал 26 500 долларов. Зарплаты бойцов турнира UFC 211
В воскресенье в Далласе (США) прошел турнир UFC 211. В главном поединке турнира чемпион тяжелой весовой категории Стипе Миочич в первом раунде нокаутировал Джуниора дос Сантоса.
Также на этом шоу выступил российский полутяжеловес Гаджимурад Антигулов. Это был его второй бой под эгидой UFC. А первом раунде россиянин «задушил» датского спортсмена Хоакима Кристенсена. Всего турнир посетило 17834 зрителя. UFC заработал на продаже билетов более 2,6 миллионов долларов.
«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с зарплатами участников UFC 211.
Стипе
Миочич: 690 тысяч
долларов
Джуниор Дос Сантос: 430
Фрэнк Эдгар: 420
Джоанна Эджейчик: 270
Эдди Альварез: 152,5
Джессика Андраде: 130
Дэмиан Майа: 188
Дэвид Бранч: 102,5
Джейсон Найт: 84,5
Хорхе Масвидаль: 81
Дастин Порье: 74
Чес Шерман: 72,5
Рашад Колтер: 62,5
Яир Родригез: 57
Джеймс Вик: 52,5
Кортни Кейси: 49
Энрике Барзола: 32,5
Серхио Петтис: 30
Час Скелли: 27,5
Гаджимурад Антигулов: 26,5
Криштоф Джотко: 25
Марко Поло Райес: 18,5
Габриэль Бенитез: 18,5
Хоаким Кристенсен: 14,5
Джессика Агиллар: 12,5