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Россиянин Антигулов заработал 26 500 долларов. Зарплаты бойцов турнира UFC 211

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В воскресенье в Далласе (США) прошел турнир UFC 211. В главном поединке турнира чемпион тяжелой весовой категории Стипе Миочич в первом раунде нокаутировал Джуниора дос Сантоса.

Также на этом шоу выступил российский полутяжеловес Гаджимурад Антигулов. Это был его второй бой под эгидой UFC. А первом раунде россиянин «задушил» датского спортсмена Хоакима Кристенсена. Всего турнир посетило 17834 зрителя. UFC заработал на продаже билетов более 2,6 миллионов долларов.

«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с зарплатами участников UFC 211.

Стипе Миочич: 690 тысяч долларов
Джуниор Дос Сантос: 430 
Фрэнк Эдгар: 420 
Джоанна Эджейчик: 270 
Эдди Альварез: 152,5 
Джессика Андраде: 130 
Дэмиан Майа: 188 
Дэвид Бранч: 102,5 
Джейсон Найт: 84,5 
Хорхе Масвидаль: 81
Дастин Порье: 74 
Чес Шерман: 72,5 
Рашад Колтер: 62,5 
Яир Родригез: 57 
Джеймс Вик: 52,5
Кортни Кейси: 49 
Энрике Барзола: 32,5
Серхио Петтис: 30 
Час Скелли: 27,5 
Гаджимурад Антигулов: 26,5 
Криштоф Джотко: 25 
Марко Поло Райес: 18,5 
Габриэль Бенитез: 18,5 
Хоаким Кристенсен: 14,5 
Джессика Агиллар: 12,5

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Сергей Ващенко
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