Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Анахайм5 : 3Нэшвилл
Хоккей  Россия- : -Латвия
Хоккей  Канада- : -Норвегия
Футбол  Челси- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Каспарс Даугавиньш: В сборной Латвии знают все зарисовки Знарка

Источник:  Р-СпортКомментарии

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш признал, что его команда готова к матчу чемпионата мира со сборной России, которую тренирует Олег Знарок.

«Знарок хорошо знает нашу команду, всех почти ребят тренировал ведь. Но и мы прекрасно знаем Олега как по работе в сборной Латвии, так и по КХЛ – все равно же в одной лиге играем.

Мы знаем все его зарисовки, знаем, чего требует, знаем, как большинство играет сборная России, так что нам нужно просто полностью выложиться, чтобы дать сопернику минимум моментов создать», – приводит «Р-Спорт» слова Даугавиньша.

Напомним, Знарок тренировал сборную Латвии с 2006 по 2011 годы. Матч Россия – Латвия пройдет 15 мая в Кельне. Начало – 21:15 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Россия - Латвия

Место и дата

15 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Покажем латышам кузькину мать! Превью матча Россия – ЛатвияПокажем латышам кузькину мать! Превью матча Россия – Латвия«Советский спорт» предлагает вашему вниманию превью матча Россия - Латвия, который состоится в рамках чемпионата мира по хоккею.Артурс Кулда: Нам будет интересно сыграть против Кузнецова и ОрловаЗащитник сборной Латвии Артурс Кулда высказался о сборной России, с которой его команда сыграет в понедельник на чемпионате мира в Кельне.Александр Гуськов: Сейчас сборная России – это бренд, в команду все едут с удовольствиемБывший защитник сборной России Александр Гуськов прокомментировал отказ форварда «Вашингтона» Александра Овечкина выступать за национальную команду на чемпионате мира, который проходит в Кельне и Париже.Анонс дня на ЧМ-2017. Россия – Латвия, Канада – Норвегия и другие матчиАнонс дня на ЧМ-2017. Россия – Латвия, Канада – Норвегия и другие матчи«Советский спорт» представляет вам превью игрового дня на чемпионате мира по хоккею.Последний тур РФПЛ и другие события, которые ждут нас на этой неделеПоследний тур РФПЛ и другие события, которые ждут нас на этой неделе«Советский спорт» напоминает о главных спортивных событиях, который состоятся на этой неделе.Хет-трик Неймара, дубль Роналду, разгромы от «ПСЖ» и «Монако» и поражение «Ювентуса» в Риме. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.ЧМ по хоккею 2017. Дания - Италия. Канада - Норвегия и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею.Хенрик Лундквист: Игра была равной, но мы все решили в большинствеГолкипер сборной Швеции прокомментировал победу над командой Дании (4:2) в матче группового этапа чемпионата мира.Россия – Латвия. Начало текстовой трансляции в 21:15 (мск)В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Латвии.«Кузнецов жестко подколол прессу. Отвечаем!» Лысенков и Пономаренко – о сборной«Кузнецов жестко подколол прессу. Отвечаем!» Лысенков и Пономаренко – о сборнойПавел Лысенков и Дмитрий Пономаренко в традиционной передаче «ЧМ в Кельне» ищут место в составе Евгению Кузнецову.ЧМХ-2017. Словакия уступила США, Франция проиграла Чехии и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею.Финляндия в овертайме обыграла Швейцарию на чемпионате мираМатч чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Швейцарии завершился победой финской команды в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу сборной Финляндии.Евгений Кузнецов: Ну кто я в НХЛ? На меня там чихать хотели. Если Саня скажет…Евгений Кузнецов: Ну кто я в НХЛ? На меня там чихать хотели. Если Саня скажет…Форвард сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал первую тренировку в составе нашей команды и возможность своего участия в Олимпиаде.Швеция обыграла Данию на чемпионате мираМатч шестого тура чемпионата мира по хоккею между сборными Дании и Швеции завершился победой шведской команды. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу сборной Швеции.Евгений Кузнецов: Выспался хорошо. Чувствую, можно и покататься!Форвард сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал свою первую тренировку на чемпионате мира-2017.Харийс Витолиньш: Матч против России будет для Латвии совсем не рядовымХарийс Витолиньш: Матч против России будет для Латвии совсем не рядовымОбозреватель «Советского спорта» поговорил с тренером сборной России Харийсом Витолиньшем, который объяснил, как играть против Латвии.Дмитрий Орлов: Постоянно играю за сборную без контракта. Ничего страшного!Дмитрий Орлов: Постоянно играю за сборную без контракта. Ничего страшного!Защитник сборной России Дмитрий Орлов дал интервью после первой тренировки на чемпионате мира-2017 в Кельне.Джефф Блашилл: Выиграть золото в Кельне сборной США будет экстра сложноГлавный тренер сборной США Джефф Блашилл поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира против сборной России.Джон Годро: Первое место в группе должна занять команда США, а не сборная РоссииФорвард сборной США Джон Годро считает, что матч чемпионата мира против сборной России будет самым важным для американской команды.Евгений Кузнецов: Просто я не готов сказать, что сяду и полечу на ОлимпиадуФорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов не готов сказать, что приедет на Олимпиаду 2018 года вне зависимости от решения НХЛ.
Баскетбол
Президент ЦСКА: Обновление состава? Многое зависит от того, останется ли Теодосич
Футбол
Сергей Рыжиков: Можно двумя удачными играми закрыть этот неудачный сезон
Теннис
Младенович поднялась на 4-е место в Чемпионской гонке WTA
Футбол
Александр Шмурнов: «Краснодар» наконец-то показал характер, от которого едва не отвыкли
все новости
Латвия
Латвиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Каспарс Даугавиньш
Каспарс Даугавиньшвсе новости
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости