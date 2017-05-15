Каспарс Даугавиньш: В сборной Латвии знают все зарисовки Знарка

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш признал, что его команда готова к матчу чемпионата мира со сборной России, которую тренирует Олег Знарок.

«Знарок хорошо знает нашу команду, всех почти ребят тренировал ведь. Но и мы прекрасно знаем Олега как по работе в сборной Латвии, так и по КХЛ – все равно же в одной лиге играем.

Мы знаем все его зарисовки, знаем, чего требует, знаем, как большинство играет сборная России, так что нам нужно просто полностью выложиться, чтобы дать сопернику минимум моментов создать», – приводит «Р-Спорт» слова Даугавиньша.

Напомним, Знарок тренировал сборную Латвии с 2006 по 2011 годы. Матч Россия – Латвия пройдет 15 мая в Кельне. Начало – 21:15 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча