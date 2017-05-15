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Сабалета объяснил, почему «Сити» является главным клубом Манчестера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета считает, что его клуб превосходит «Манчестер Юнайтед» и является главной командой города.

«Переехав в Манчестер, я почувствовал то же самое, что и в Барселоне. Сейчас уже такого нет», – заявил аргентинец, слова которого приводит Goal.

Напомним, в чемпионате Испании Сабалета выступал за «Эспаньол». Игрок перешел в «Сити» в 2008 году.

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