Сабалета объяснил, почему «Сити» является главным клубом Манчестера

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета считает, что его клуб превосходит «Манчестер Юнайтед» и является главной командой города.

«Переехав в Манчестер, я почувствовал то же самое, что и в Барселоне. Сейчас уже такого нет», – заявил аргентинец, слова которого приводит Goal.

Напомним, в чемпионате Испании Сабалета выступал за «Эспаньол». Игрок перешел в «Сити» в 2008 году.

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