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Дарья Виролайнен: Олимпийский сезон еще больше добавляет мотивации для работы

Источник:  АСН «Тюменская Арена»Комментарии

Чемпион Европы Дарья Виролайнен перед первым сбором сборной России рассказала о настрое на олимпийский сезон.

– Вы в конце сезона вырвались на первое место в рейтинге СБР. Насколько такое достижение важно для вас?
– Конечно, этот факт добавил хорошего настроения и положительных эмоций, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Виролайнен. – Хоть и не все удавалось по ходу сезона, но победа в рейтинге вселила уверенность в себе.

– Сезон будет олимпийским. Это добавляет ответственности? Или опыт уже позволяет спокойно работать и не распыляться раньше времени?
– Конечно, олимпийский год – особенный. Но мне это еще больше добавляет мотивации для работы. А что касается ответственности и психологического давления, я думаю, это начнет ощущаться уже ближе к Олимпиаде.

Напомним, сбор национальной команды в Белокурихе пройдет с 15 по 30 мая.

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