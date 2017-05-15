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«Интер» готов платить Почеттино 10 млн евро в год

Источник:  RT на русскомКомментарии

«Миланский» Интер продолжает поиски нового главного тренера. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky Sports.

Согласно источнику, руководство клуба стало рассматривать кандидатуру наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после того, как попытки договориться с наставником «Челси» Антонио Конте и тренером мадридского «Атлетико» Диего Симеоне не увенчались успехом.

Отмечается, что клуб из серии А готов платить аргентинскому специалиста 10 млн евро в год. 

Напомним, Почеттино работает со «шпорами» с 2014 года. В этом сезоне тренер привел команду ко второму месту АПЛ.

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