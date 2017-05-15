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Артурс Кулда: Нам будет интересно сыграть против Кузнецова и Орлова

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Защитник сборной Латвии Артурс Кулда высказался о сборной России, с которой его команда сыграет в понедельник на чемпионате мира в Кельне.

– У России очень хорошая команда, опытный тренер, – сказал Кулда в интервью «БИЗНЕС Online«. – Можно обыграть за счет хороших командных действий. Все должны отрабатывать и в атаке, и в обороне, не допускать глупых ошибок, не терять шайбу в средней зоне и так далее. Непобедимых команд не бывает. Дадим бой сегодня.

– Состав россиян пополнят Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Вы учли этот факт при подготовке к матчу или не обращали на это внимание?
– Кузнецов и Орлов, по-моему, только вчера прилетели. Мы еще не обсуждали это. Конечно, их приезд усилит сборную, и будет интересно играть против хоккеистов, которые на очень хорошем счету в НХЛ, они являются одними из лидеров своего клуба. Так что для большинства из нас это будет дополнительный стимул, чтобы хорошо сыграть.

Напомним, матч Россия – Латвия пройдет 15 мая в Кельне. Начало – 21:15 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Россия - Латвия

Место и дата

15 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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