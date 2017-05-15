Евгений Богачев: Пашутин не выполнил условия для автоматического продления контракта с УНИКСом

Президент УНИКСа Евгений Богачев высказался о будущем главного тренера команды Евгения Пашутина после вылета команды из плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Пока не знаю (останется ли Пашутин тренером УНИКСа), – приводят «Известия» слова Богачева. – Одно могу сказать: он не выполнил условия для автоматического продления контракта на следующий сезон. Он должен был вывести команду в четвертьфинал Евролиги или в финал Единой лиги. Мы этих целей не добились, поэтому вопрос относительно будущего Пашутина в УНИКСе остается открытым.

Не хочу сказать, что Евгений – слабый тренер. За его плечами работа главным тренером ЦСКА, сборной России, «Локомотива»… Это колоссальный опыт, но ему чего-то не хватает. Пока мы не сделали окончательные выводы по его работе. 17 мая проведем товарищескую игру с «Зенитом», посмотрим, на что они способны. И игроки, и тренерский штаб».

Напомним, в ¼ финала плей-офф УНИКС в четырех матчах проиграл серию с «Локомотивом-Кубанью».