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Филиппе Коутиньо: До сих пор не получал предложения от «Барселоны»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо прокомментировал информацию об интересе со стороны «Барселоны».

«Я всегда счастлив, когда говорят обо мне. Хорошо, что такой великий клуб, как «Барселона», интересуется тобой. Это признание работы, которую ты осуществляешь. «Барселона» – одна из лучших команд мира. Но я до сих пор не получал предложения от «Барселоны». Если что-то и есть, то позвонят моему агенту. А я сам должен сосредоточиться на задачах моей команды», – приводит слова бразильца «Газета».

Ранее сообщалось, что грядущим летом каталонский клуб предложит за трансфер Коутиньо 50 млн фунтов.

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