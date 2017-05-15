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«Реал» побил рекорд «Баварии» по продолжительности серии матчей с голами

Источник:  ASКомментарии

Матч 37-го тура примеры с «Севильей» (4:1) стал для «Реала» 62-м подряд, в котором команда забивает как минимум один гол.

Таким образом, «Реал» побил рекорд «Баварии», которая забивала в 61 матче подряд.

В последний раз «Реал» завершил игру без голов 26 апреля 2016 года – в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0).

Напомним, в начале марта «Реал» побил подобный испанский рекорд «Барселоны», которая в 1942-1944 годах забивала 44 матча кряду.

Добавим, что достижение «Баварии» было датировано периодом с 16 марта 2013 года по 5 апреля 2014 года, когда команду тренировал Хосеп Гвардиола.

До конца сезона «Реал» проведет еще три матча – с «Сельтой» и «Малагой» в примере, а также финал Лиги чемпионов с «Ювентусом».

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