Азар претендует на звание лучшего игрока АПЛ в этом сезоне, Конте – лучшего тренера

Официальный сайт АПЛ опубликовал список игроков, претендующих на звание лучшего по итогам нынешнего сезона.

Отмечается, что в него вошли такие футболисты, как Деле Алли («Тоттенхэм»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»), Эден Азар («Челси»), Н'Голо Канте («Челси»), Ромелу Лукаку («Эвертон»), Алексис Санчес («Арсенал») и Ян Вертонген («Тоттенхэм»).

Добавим, что на сайте организации также обнародован список тренеров на звание лучшего наставника в этом сезоне. В него вошли: Антонио Конте («Челси»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»), Пол Клемент («Суонси»), Шон Дайч («Бёрнли»), Эдди Хау («Борнмут») и Тони Пьюлис («Вест Бромвич Альбион»).