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Азар претендует на звание лучшего игрока АПЛ в этом сезоне, Конте – лучшего тренера

Источник:  АПЛКомментарии

Официальный сайт АПЛ опубликовал список игроков, претендующих на звание лучшего по итогам нынешнего сезона.

Отмечается, что в него вошли такие футболисты, как Деле Алли («Тоттенхэм»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»), Эден Азар («Челси»), Н'Голо Канте («Челси»),  Ромелу Лукаку («Эвертон»),  Алексис Санчес («Арсенал») и Ян Вертонген («Тоттенхэм»).

Добавим, что на сайте организации также обнародован список тренеров на звание лучшего наставника в этом сезоне. В него вошли: Антонио Конте («Челси»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»), Пол Клемент («Суонси»), Шон Дайч («Бёрнли»), Эдди Хау («Борнмут») и Тони Пьюлис («Вест Бромвич Альбион»).

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