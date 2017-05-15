Модрич может вернуться в АПЛ

Пепе будет получать в «Интере» пять миллионов евро в год

Защитник «Реала» Пепе подпишет в межсезонье двухлетний контракт с «Интером» с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата игрока обороны в Италии составит пять миллионов евро в год, сообщает Football Italia со ссылкой на Onda Sero.