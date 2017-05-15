Модрич может вернуться в АПЛ
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич раздумывает о смене клубной прописки по окончании сезона. Об этом сообщает Diario Gol.
Согласно источнику, на игрока сборной Хорватии претендует «Челси», лондонский «Арсенал», мюнхенская «Бавария» и «ПСЖ».
Отмечается, что наставник «сливочных» Зинедин Зидан не возражает против ухода 31-летнего футболиста, так как планирует обновить центральную линию.
В нынешнем сезоне Модрич провел во всех турнирах 38 матчей, забил 4 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает хавбека «бланкос» в 45 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2020 года.
Читайте также:
Жозе Моуринью: Стартовый состав на финал Лиги Европы уже определил
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически