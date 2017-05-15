Павел Францоуз: С приходом Бэйлена и Виделля «Трактор» может добиться больше, чем в этом году

Голкипер «Трактора» Павел Францоуз считает, что подписание защитника Ника Бэйлена и форварда Линус Виделля сделает команду сильнее.

«Заранее всегда сложно говорить, много всего должно сложиться для того, чтобы команда достигла результата. Но, конечно, с приходом таких опытных игроков как Ник Бэйлен и Линус Виделль можно надеяться на успешный результат. Думаю, «Трактор» будет способен добиться большего, чем в сезоне-2016/17», – сказал Францоуз, выступающий за сборную Чехии на чемпионате мира в Кельне и Париже.

Напомним, в начале мая «Трактор» объявил о подписании однолетних контрактов с защитником Ником Бэйленом, который имеет белорусское гражданство, и шведским форвардом Линусом Виделлем.

В нынешнем сезоне «Трактор» занял четвертое место в регулярном чемпионате Восточной конференции КХЛ, после чего проиграл в первом раунде плей-офф «Барысу».