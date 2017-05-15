Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Анахайм5 : 3Нэшвилл
Хоккей  Россия- : -Латвия
Хоккей  Канада- : -Норвегия
Футбол  Челси- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павел Францоуз: С приходом Бэйлена и Виделля «Трактор» может добиться больше, чем в этом году

Источник:  Р-СпортКомментарии

Голкипер «Трактора» Павел Францоуз считает, что подписание защитника Ника Бэйлена и форварда Линус Виделля сделает команду сильнее.

«Заранее всегда сложно говорить, много всего должно сложиться для того, чтобы команда достигла результата. Но, конечно, с приходом таких опытных игроков как Ник Бэйлен и Линус Виделль можно надеяться на успешный результат. Думаю, «Трактор» будет способен добиться большего, чем в сезоне-2016/17», – сказал Францоуз, выступающий за сборную Чехии на чемпионате мира в Кельне и Париже.

Напомним, в начале мая «Трактор» объявил о подписании однолетних контрактов с защитником Ником Бэйленом, который имеет белорусское гражданство, и шведским форвардом Линусом Виделлем.

В нынешнем сезоне «Трактор» занял четвертое место в регулярном чемпионате Восточной конференции КХЛ, после чего проиграл в первом раунде плей-офф «Барысу».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хенрик Нильсен: Вступление датского клуба в КХЛ на данный момент исключеноПрезидент Датского хоккейного союза Хенрик Бах Нильсен исключил возможность вступления датской команды в КХЛ.Нападающий Флери покинет «Куньлунь»Нападающий сборной Франции Дамьен Флери не будет продлевать контракт с «Куньлунем», сообщил спортивный директор китайского клуба Владимир Кречин.Андрей Миронов: Решение поехать в «Колорадо» принял после вылета «Динамо» из плей-оффЗащитник сборной России Андрей Миронов рассказал, когда он решился на отъезд в НХЛ.Состав «Локомотива» пополнили восемь игроков«Локомотив» в результате обменов пополнился восемью игроками, сообщается на официальном сайте КХЛ.Защитник Хохлов продолжит карьеру в ХК «Сочи»«Северсталь» обменяла защитника Илью Хохлова в ХК «Сочи» на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте КХЛ.Кристобаль Юэ: Да Коста готов играть на уровне НХЛГолкипер сборной Франции Кристобаль Юэ прокомментировал новость о том, что его партнер по национальной команде, форвард ЦСКА Стефан Да Коста может перейти в клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс». Юэ считает, что Да Коста готов играть в НХЛ.Новичок НХЛ «Вегас» может подписать контракт с Да КостойКлуб «Вегас Голден Найтс», который будет выступать в НХЛ со следующего сезона, может подписать контракт с нападающим ЦСКА Стефаном Да Костой. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.Брых будет судить финал Лиги чемпионов, «Локомотив-Кубань» прошел УНИКС, ЦСКА разгромил «Арсенал». Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.Бывший наставник СКА Занатта вошел в тренерский штаб ХК «Сочи»ХК «Сочи» заключил соглашение с Айваном Занаттой, который вошел в тренерский штаб Сергея Зубова, сообщается на официальном сайте «леопардов».Защитник Андрей Миронов подписал контракт с «Колорадо»«Колорадо Эвеланш» заключил соглашение с защитником сборной России Андреем Мироновым, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.«Слован», «Витязь» и рижское «Динамо» примут участие в предсезонном турнире в Германии«Слован» в первой половине августа примет участие в предсезонном турнире Wingas Cup, который пройдет в Германии, сообщается на официальном сайте словацкого клуба.«Салават Юлаев» расторг контракт с защитником Воробьевым«Салават Юлаев» и защитник Дмитрий Воробьев по обоюдному соглашению расторгли контракт, который был рассчитан еще на один сезон, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.Дмитрий Чернышенко: Нет предпосылок, чтобы КХЛ пересмотрела пожизненную дисквалификацию РыспаеваПрезидент КХЛ Дмитрий Чернышенко исключил, что пожизненная дисквалификация защитника «Барыса» Дамира Рыспаева будет в ближайшее время снята.Ян Муршак: В «Торпедо» я буду получать больше, чем в ЦСКАФорвард сборной Словении Ян Муршак прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Торпедо».Президент «Барыса»: Очень почетно, что в десятый сезон КХЛ Неделя звезд хоккея пройдет в АстанеПрезидент «Барыса» Аскар Шопобаев прокомментировал решение КХЛ о проведении Недели звезд хоккея следующего сезона в Астане.Дмитрий Чернышенко: Жители Казахстана с особой радостью примут Неделю звезд хоккеяПрезидент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал решение лиги провести Неделю звезд хоккея следующего сезона в Астане.Неделя звезд хоккея пройдет в 2018 году в АстанеКХЛ определилась с местом проведения Недели звезд хоккея в следующем сезоне. Она пройдет с 10 по 14 января 2018 года в Астане и включит в себя Матч звезд ЖХЛ, Кубок вызова МХЛ и Матч звезд КХЛ, в том числе Мастер-шоу.Агент: Миронов подпишет контракт с «Колорадо» на два годаХоккейный агент Дэн Милстейн, представляющий интересы россиянина Андрея Миронова, сообщил, что его клиент, ранее выступавший за московское «Динамо», в ближайшее время подпишет двухлетнее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Колорадо».Защитник Миронов расторг контракт с московским «Динамо»Московское «Динамо» и защитник Андрей Миронов расторгли контракт по инициативе игрока, сообщается на официальном сайте бело-голубых.«Нефтехимик» подписал вратаря Ежова«Нефтехимик» заключил контакт с вратарем Ильей Ежовым, сообщается на официальном сайте клуба.
Баскетбол
Президент ЦСКА: Обновление состава? Многое зависит от того, останется ли Теодосич
Футбол
Сергей Рыжиков: Можно двумя удачными играми закрыть этот неудачный сезон
Теннис
Младенович поднялась на 4-е место в Чемпионской гонке WTA
Футбол
Александр Шмурнов: «Краснодар» наконец-то показал характер, от которого едва не отвыкли
все новости
Трактор
Тракторкалендарьстатистика
Павел Францоуз
Павел Францоузвсе новости
Ник Бэйлен
Ник Бэйленвсе новости
Линус Виделль
Линус Виделльвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости