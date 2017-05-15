Шатов и Кокорин не вошли в расширенный состав сборной России на Кубок Конфедераций

Станислав Черчесов: Готовность приехать в сборную у Дзюбы есть, а на месте уже поймем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассчитывает на то, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба сыграет в ближайших матчах национальной команды.