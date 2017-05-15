«Эвертон» договорился с бывшим форвардом «Барселоны»

Форвард «Малаги» Сандро Рамирес согласовал условия личного контракта с «Эвертоном», сообщает The Times.

Мерсисайдцы выкупили контракт 21-летнего нападающего, воспользовавшись прописанной в соглашении суммой отступных в размере пяти миллионов фунтов.

Сандро является воспитанником «Барселоны», за которую в 2014-2016 годах провел 32 матча и забил семь голов.

7 июля прошлого года форвард на правах свободного агента перешел в «Малагу», подписав с клубом трехлетний контракт. В нынешнем сезоне он забил 14 голов и сделал пять голевых передач в 29 матчах примеры.

Также интерес к Сандро проявляли «Атлетико» и «Севилья».

Добавим, что форвард выступает за молодежную сборную Испании.