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Четыре игрока «Спартака» вызваны в молодежную сборную России

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов вызвал в команду четырех игроков «Спартака», выступающих за вторую команду красно-белых в ФНЛ.

На сбор в Новогорске приглашены защитники Александр Лихачев и Шамсиддин Шанбиев, полузащитник Зелимхан Бакаев и форвард Георгий Мелкадзе.

Кроме того, в резервный список сборной включен голкипер Александр Максименко.

Напомним, сбор в Новогорске пройдет с 23 по 31 мая. В его рамках молодежная сборная России проведет два товарищеских матча – 27 мая с молодежной сборной Узбекистана в Ташкенте и 31 мая с молодежной сборной Белоруссии в Москве.

Добавим, что на первом сборе под руководством Бушманова российская «молодежка» победила в Испании сверстников из Румынии (5:1) и Норвегии (2:0).

Молодежная сборная России продолжает готовиться к отборочному турниру чемпионата Европы, в котором стартует 31 августа матчем с Арменией.

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