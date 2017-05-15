Деметриус Джонсон удерживает первое место в рейтинге бойцов ММА вне весовых категорий
Американец Деметриус Джонсон, который является чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории, продолжает лидировать в рейтинге лучших бойцов ММА вне весовых категорий среди мужчин.
У девушек, по-прежнему, в лидерах спортсменка из Польши Джоанна Еджейчик.
Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины
1.
Деметриус Джонсон (США)
2. Даниэль Кормье (США)
3. Джон Джонс (США)
4. Стипе Миочич (США)
5. Жозе Алдо (Бразилия)
6. Макс Холлоуэй (США)
7. Тайрон Вудли (США)
8. Конор Макгрегор (Ирландия)
9. Майкл Биспинг (Великобритания)
10. Коди Гарбрандт (США)
11. Йоэль Ромеро (Куба)
12. Джозеф Бенавидес США)
13. Фабрисио Вердум (Бразилия)
14. Стивен Томпсон (США)
15. Демиан Майя (Бразилия)
Рейтинг
бойцов вне зависимости от весовых
категорий. Женщины
1.
Джоанна Еджейчик (Польша)
2. Аманда Нуньес (Бразилия)
3. Кристина Джустино (Бразилия)
4. Ливия Рената Соуза (Бразилия)
5. Валентина Шевченко (Перу)
6. Ракель Пеннингтон (США)
7. Дженнифер Майа (Бразилия)
8. Клаудиа Гаделья (Бразилия)
9. Ронда Роузи (США)
10. Жермейн де Рандамье (Голландия)