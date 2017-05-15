Российские ученые создали футболку, отслеживающую работу сердца

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали футболку, которая работает как фитнес-трекер. Она позволяет отслеживать работу сердца.



Устройство может быть полезным для спортивной медицины, однако ученые ЮУрГУ стремятся адаптировать его функции и для ежедневного использования. Например, отслеживать здоровье людей, у которых наблюдаются проблемы с сердцем, особенно людей с высоким риском инфарктов и инсультов, которым часто подвержены пожилые люди. По задумке ученых, если у человека случается приступ, то устройство автоматически передаст данные об этом родственникам пострадавшего. Это поможет вовремя оказать необходимую помощь.



Будущий гаджет по размеру не будет превышать спичечный коробок. Данные с устройства будут передаваться на смартфон через bluetooth, для этого будет написано отдельное приложение.

Гаджет совместит в себе возможности фитнес-трекеров и фитнес-браслетов и будет собирать и анализировать данные: пульс, время, уровень интенсивности нагрузок, количество шагов и т.д. Вдобавок будет отслеживать риски сердечнососудистых заболеваний.

«Фитнес-трекер можно забыть надеть, а футболку или майку - нет. Поэтому наше устройство позволит отслеживать состояние здоровя 24 часа в сутки. Мы хотим сделать нашу разработку герметичной и с возможностью использовать беспроводную зарядку. Это позволит стирать наши футболки вместе с трекером в стиральной машине», - пояснил изобретатель ЭКГ-футболки и сотрудник ИСТиС, научный консультант Центра спортивной науки Алексей Смирнов.