Российские ученые создали футболку, отслеживающую работу сердца
Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ)
разработали футболку, которая работает как фитнес-трекер. Она позволяет
отслеживать работу сердца.
Устройство может быть полезным для спортивной медицины,
однако ученые ЮУрГУ стремятся адаптировать его функции и для ежедневного
использования. Например, отслеживать здоровье людей, у которых наблюдаются
проблемы с сердцем, особенно людей с высоким риском инфарктов и инсультов,
которым часто подвержены пожилые люди. По задумке ученых, если у человека
случается приступ, то устройство автоматически передаст данные об этом
родственникам пострадавшего. Это поможет вовремя оказать необходимую помощь.
Будущий гаджет по размеру не будет превышать спичечный
коробок. Данные с устройства будут передаваться на смартфон через bluetooth, для
этого будет написано отдельное приложение.
Гаджет совместит в себе возможности фитнес-трекеров и
фитнес-браслетов и будет собирать и анализировать данные: пульс, время, уровень
интенсивности нагрузок, количество шагов и т.д. Вдобавок будет отслеживать
риски сердечнососудистых заболеваний.
«Фитнес-трекер можно забыть надеть, а футболку или майку -
нет. Поэтому наше устройство позволит отслеживать состояние здоровя 24 часа в
сутки. Мы хотим сделать нашу разработку герметичной и с возможностью
использовать беспроводную зарядку. Это позволит стирать наши футболки вместе с
трекером в стиральной машине», - пояснил изобретатель ЭКГ-футболки и сотрудник
ИСТиС, научный консультант Центра спортивной науки Алексей Смирнов.