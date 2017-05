Чемпион лиги ACB в наилегчайшем весе Петр Ян поднялся на 30 позиций в обновленном рейтинге бойцов ММА.

На данный момент он занимает 33-е место. Экс-чемпион ACB Магомед Магомедов, наоборот,

потерял 21 позицию и теперь расположился на 52-м месте.

Первое место в рейтинге занимает чемпион UFC Коди Гарбрандт.

Легчайший вес

Рейтинг. Май

1. Коди Гарбрандт (США, 11-0)

2. Доминик Круз (США, 22-2)

3. Ти Джей Диллашоу (США, 14-3)

4. Джимми Ривера (США, 20-1)

5. Эдуардо Дантас (Бразилия, 20-4)

6. Джон Линекер (Бразилия, 29-8)

7. Джон Додсон (США, 19-8)

8. Марлон Мораес (Бразилия, 18-4-1)

9. Даррион Колдвелл (США, 10-1)

10. Юрий Алькантара (Бразилия, 34-7)

...33. (+30). Петр Ян (Россия, 7-1)

35. (+2). Бекбулат Магомедов (Россия, 18-1)

40. (NEW). Ислам Исаев (Россия, 6-2)

42. (+2). Саид Нурмагомедов (Россия, 10-1)

43. (+2). Тимур Валиев (Россия, 11-2)

45. (+1). Хусейн Асхабов (Россия, 14-0)

48. (-1). Рахман Дудаев (Россия, 20-4)

52. (-21). Магомед Магомедов (Россия, 13-2)

53. (NEW). Мовсар Евлоев (Россия, 7-0)

60. (+6). Михаил Малютин (Россия, 34-12)

75. (-7). Павел Витрук (Россия, 14-2)

76. (-7). Олег Борисов (Россия, 18-2-1)

87. (NEW). Мурад Каламов (Россия, 8-1)