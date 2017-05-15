Петр Ян поднялся на 30 позиций в обновленном рейтинге бойцов ММА
Чемпион лиги ACB в наилегчайшем весе Петр Ян поднялся на 30 позиций в обновленном рейтинге бойцов ММА.
На данный момент он занимает 33-е место. Экс-чемпион ACB Магомед Магомедов, наоборот,
потерял 21 позицию и теперь расположился на 52-м месте.
Первое место в рейтинге занимает чемпион UFC Коди Гарбрандт.
Легчайший вес
Рейтинг. Май
1.
Коди Гарбрандт (США, 11-0)
2. Доминик Круз (США, 22-2)
3. Ти Джей Диллашоу (США, 14-3)
4. Джимми Ривера (США, 20-1)
5. Эдуардо Дантас (Бразилия, 20-4)
6. Джон Линекер (Бразилия, 29-8)
7. Джон Додсон (США, 19-8)
8. Марлон Мораес (Бразилия, 18-4-1)
9. Даррион Колдвелл (США, 10-1)
10. Юрий Алькантара (Бразилия, 34-7)
...33.
(+30). Петр Ян (Россия, 7-1)
35. (+2). Бекбулат Магомедов (Россия, 18-1)
40. (NEW). Ислам Исаев (Россия, 6-2)
42. (+2). Саид Нурмагомедов (Россия, 10-1)
43. (+2). Тимур Валиев (Россия, 11-2)
45. (+1). Хусейн Асхабов (Россия, 14-0)
48. (-1). Рахман Дудаев (Россия, 20-4)
52. (-21). Магомед Магомедов (Россия, 13-2)
53. (NEW). Мовсар Евлоев (Россия, 7-0)
60. (+6). Михаил Малютин (Россия, 34-12)
75. (-7). Павел Витрук (Россия, 14-2)
76. (-7). Олег Борисов (Россия, 18-2-1)
87. (NEW). Мурад Каламов (Россия, 8-1)