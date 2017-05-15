Питер Лавиолетт: Удаление в конце первого периода перевернуло игру

Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт прокомментировал второй матч финальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ с «Анахаймом» (3:5).

«Удаление в конце первого периода все поменяло. Оно перевернуло игру. На второй период они вышли и воспользовались куражом, который поймали перед перерывом. Они забили еще один быстрый гол и перехватили инициативу.

Вместе с тем мы хорошо отрабатывали в средней зоне. У них хорошая команда, которая действует на скорости по всей площадке.

В защите мы могли бы сыграть чуть плотнее, чуть быстрее, чуть осмысленнее, чем это у нас получилось. Как я уже сказал, они поймали кураж, и у них все стало получаться», – приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, по ходу первого периода «Нэшвилл» вел со счетом 2:0, а во втором периоде – 3:1.

Теперь счет в серии сравнялся (1-1). Третий матч пройдет 16 мая на площадке «Нэшвилла».