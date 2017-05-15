Питер Лавиолетт: Удаление в конце первого периода перевернуло игру
Главный тренер «Нэшвилла»
Питер Лавиолетт прокомментировал второй матч финальной серии плей-офф Западной
конференции НХЛ с «Анахаймом» (3:5).
«Удаление в конце первого периода все поменяло. Оно перевернуло игру. На второй период они вышли и воспользовались куражом, который поймали перед перерывом. Они забили еще один быстрый гол и перехватили инициативу.
Вместе с тем мы хорошо отрабатывали в средней зоне. У них хорошая команда, которая действует на скорости по всей площадке.
В защите мы могли бы сыграть чуть плотнее, чуть быстрее, чуть осмысленнее, чем это у нас получилось. Как я уже сказал, они поймали кураж, и у них все стало получаться», – приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
Напомним, по ходу первого периода «Нэшвилл» вел со счетом 2:0, а во втором периоде – 3:1.
Теперь счет в серии сравнялся (1-1). Третий матч пройдет 16 мая на площадке «Нэшвилла».
Матч
Анахайм - Нэшвилл - 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)
Голы:
Джохансен (Йоси, Арвидсон), 4:18 (0:1). Нил (Экхольм, Джохансен), 8:32 (0:2). Ватанен (Гецлаф, Кеслер), 19:00 (1:2 - бол.). Сильверберг (Фаулер, Ракелль), 20:39 (2:2). Форсберг (Арвидсон), 27:59 (2:3). Каше (Мэнсон, Теодор), 30:41 (3:3). Ритчи (Гецлаф, Монтур), 37:07 (4:3). Верметт (Гецлаф, Фаулер), 59:16 (5:3 - п.в.).
Место и дата
15 мая 02:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция