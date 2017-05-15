Виталий Мутко: Расширенный состав сборной России абсолютно объективен

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций.

«Это 30 парней, которые на сегодня являются лучшими, они вошли в расширенный список абсолютно заслуженно.

По каждому футболисту тренерский штаб сборной провел большую работу. Список абсолютно объективен, в нем нет никаких субъективных факторов.

22-го числа будет назван список, более приближенный к окончательному, скорее всего, в него войдут 26 человек, которые поедут уже непосредственно на сбор. Ну а окончательный состав на Кубок конфедераций будет назван после сбора», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал расширенный список из 30 игроков.

Сбор национальной команды перед Кубком конфедерации в Нойштифте (Австрия) начнется 26 мая. Перед стартом турнире сборная России проведет два товарищеских матча – с Венгрией (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

На групповом этапе Кубка конфедераций сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).