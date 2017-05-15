Виталий Мутко: Расширенный состав сборной России абсолютно объективен
Президент РФС Виталий
Мутко прокомментировал расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций.
«Это 30 парней, которые на сегодня являются лучшими, они вошли в расширенный список абсолютно заслуженно.
По каждому футболисту тренерский штаб сборной провел большую работу. Список абсолютно объективен, в нем нет никаких субъективных факторов.
22-го числа будет назван список, более приближенный к
окончательному, скорее всего, в него войдут 26 человек, которые поедут уже
непосредственно на сбор. Ну а окончательный состав на Кубок конфедераций будет
назван после сбора», – приводит ТАСС слова Мутко.
Напомним, главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал расширенный
список из 30 игроков.
Сбор национальной команды перед Кубком конфедерации в Нойштифте (Австрия)
начнется 26 мая. Перед стартом турнире сборная России проведет два товарищеских
матча – с Венгрией (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).
На групповом этапе Кубка конфедераций сборная России сыграет с
Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и
Мексикой (24 июня, Казань).