Волков поднялся на 12-е место в рейтинге тяжеловесов ММА
Россиянин Александр Волков, выступающий в UFC, после победы над американцем Роем Нельсоном поднялся на 12-е место в майском рейтинге тяжеловесов.
По-прежнему лидирует американец хорватского происхождения Стипе Миочич, который 14 мая защитил титул чемпиона UFC, нокаутировав бразильца Джуниора дос Сантоса.
Рейтинг тяжеловесов ММА. Май
1.
Стипе Миочич (США, 17 побед,
2 поражения)
2. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-6-1)
3. Алистар Оверим (Голландия, 42-15)
4. Кейн Веласкес (США, 14-2)
5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-5)
6. Джош Барнетт (США, 35-8)
7. Марк Хант (Новая Зеландия, 12-10-1)
8. Деррек Льюис (США, 18-4)
9. Фрэнсис Нганноу (Франция, 10-1)
10. Бен Ротвелл (США, 36-10)
...
12. (+7).
Александр Волков (Россия, 28-6)
19. (-3). Виталий Минаков (Россия, 19-0)
25. (+1). Иван Штырков (Россия, 10-0)
26. (-1). Денис Гольцов (Россия, 19-4)
27. (+1). Федор Емельяненко (Россия, 36-4)
29. (+1). Евгений Ерохин (Россия, 17-5)
32. (0). Алексей Олейник (Россия, 56-10-1)
34. (-6). Сергей Павлович (Россия, 10-0)
40. (-6). Сергей Харитонов (Россия, 25-7)
46. (-1). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-5)
51. (-1). Михаил Мохнаткин (Россия, 9-1-2)
52. (0). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-1)
59. (-1). Мухомад Вахаев (Россия, 5-4-1)
63. (0). Кирилл Сидельников (Россия, 11-4)
65. (-1). Зелимхан Умиев (Россия, 9-1)
70. (-1). Валентин Молдавский (Россия, 5-1)
74. (-2). Салимгерей Расулов (Россия, 15-7)