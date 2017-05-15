Николас Ломбертс: Наслаждаюсь последними днями в Петербурге (фото)
Защитник «Зенита»
Николас Ломбертс поделился впечатлениями от последних дней в Петербурге.
– Наслаждаюсь последними днями в Петербурге вместе с дочкой, – написал Ломбертс в своем инстаграме.
Напомним, летом Ломбертс станет игроком бельгийского клуба «Остенде».
За «Зенит» Николас выступает с 2007 года. В составе петербургского клуба
защитник четыре раза становился чемпионом России, выиграл два Кубка и четыре
Суперкубка России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.
Ломбертс провел за «Зенит» 361 матч и забил 11 голов.
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