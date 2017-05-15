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Николас Ломбертс: Наслаждаюсь последними днями в Петербурге (фото)

Источник:  InstagramКомментарии

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от последних дней в Петербурге.

– Наслаждаюсь последними днями в Петербурге вместе с дочкой, – написал Ломбертс в своем инстаграме.

Enjoying my last days in beautiful SPB together with my daughter. #spb #спб #neva #10уеаrs #emohoer #bleitsmoel #eitjedroppen

Публикация от Nicolas Lombaerts (@lombaertsnicolas)

Напомним, летом Ломбертс станет игроком бельгийского клуба «Остенде». За «Зенит» Николас выступает с 2007 года. В составе петербургского клуба защитник четыре раза становился чемпионом России, выиграл два Кубка и четыре Суперкубка России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

Ломбертс провел за «Зенит» 361 матч и забил 11 голов.

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