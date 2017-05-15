Тото Вольфф: Тактика для Хэмилтона была рассчитана идеально

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о том, как во время гонки Гран-при Испании команда выбирала стратегию пит-стопов для британца Льюиса Хэмилтона.

«Вариантов было, на самом деле, не так и много, и мы постарались продлить первый отрезок, чтобы получить преимущество в шинах на финальном отрезке. Именно тогда решено было поставить «медиум» на первом пит-стопе и поберечь «софт» на концовку в надежде атаковать.

Потом был введен режим виртуальной машины безопасности. Для наших специалистов по тактике это был сложный момент: сначала мы планировали действовать не так, как Себастьян, а теперь было важно выбрать момент для пит-стопа как можно ближе к рестарту. В противном случае Феттель мог среагировать и сменить шины на следующем круге. Все было рассчитано идеально, должен снять шляпу перед Джеймсом (Воулзом) и ребятами из его группы.

При этом сам пит-стоп был не многим быстрее, чем у Себастьяна, так что Льюису предстояло сделать все на трассе. Борьба вышла очень плотной, но ему удался потрясающий маневр на прямой», – приводит Motorsport.com слова Вольффа.

Напомним, Хэмилтон одержал победу в Барселоне и сократил отставание от немца Себастьяна Феттеля в общем зачете до шести очков.

Шестой этап чемпионата мира Гран-при Монако пройдет 28 мая.