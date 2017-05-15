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Владимир Стогниенко: Думал, Оздоева вызовут в сборную России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский комментатор Владимир Стогниенко высказался о расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций-2017.

Один из пользователей Twitter задал вопрос Владимиру: «Вот что Гильерме делает в списках – это очень спорно и странно, где наш русский Жоазиньо?».

Эту запись Стогниенко прокомментировал так: «Да всем понятно, кто играть будет».

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