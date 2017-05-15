Владимир Стогниенко: Думал, Оздоева вызовут в сборную России
Российский комментатор Владимир Стогниенко высказался о расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций-2017.
Просто полный список кандидатов. Остальные либо давно не вызвались, либо вратари (там традиционно есть выбор), либо травмированы.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 15 мая 2017 г.
Думал, правда, что Оздоева вызовут.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 15 мая 2017 г.
Один из пользователей Twitter задал вопрос Владимиру: «Вот что Гильерме делает в списках – это очень спорно и странно, где наш русский Жоазиньо?».
Эту запись Стогниенко прокомментировал так: «Да всем понятно, кто играть будет».
@VStognienko вот что Гильерме делает в списках - это очень спорно и странно, где наш русский Жоазиньо— Александр Суворов (@suvorovinho) 15 мая 2017 г.
@suvorovinho да всем понятно, кто играть будет.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 15 мая 2017 г.
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