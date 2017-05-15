Владимир Стогниенко: Думал, Оздоева вызовут в сборную России

Российский комментатор Владимир Стогниенко высказался о расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций-2017.

Просто полный список кандидатов. Остальные либо давно не вызвались, либо вратари (там традиционно есть выбор), либо травмированы. — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 15 мая 2017 г.

Думал, правда, что Оздоева вызовут. — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 15 мая 2017 г.

Один из пользователей Twitter задал вопрос Владимиру: «Вот что Гильерме делает в списках – это очень спорно и странно, где наш русский Жоазиньо?».

Эту запись Стогниенко прокомментировал так: «Да всем понятно, кто играть будет».

@VStognienko вот что Гильерме делает в списках - это очень спорно и странно, где наш русский Жоазиньо — Александр Суворов (@suvorovinho) 15 мая 2017 г.

@suvorovinho да всем понятно, кто играть будет. — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 15 мая 2017 г.

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