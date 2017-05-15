Антигулов поднялся на 21-е место в рейтинге лучших полутяжеловесов ММА
Россиянин Гаджимурад Антигулов, который 14 мая на турнире UFC 211 в первом раунде удушающим приемом победил датчанина Хоакима Кристенсена, поднялся на 21-е место в рейтинге лучших полутяжеловесов мира.
Лидирует, по-прежнему, чемпион UFC американец Даниэль Кормье.
Рейтинг бойцов ММА. Полутяжелый вес. Май
1.
Даниэль Кормье (США, 19-1)
2. Джонс Джонс (США, 22-1)
3. Фил Дэвис (США, 17-3)
4. Райан Бэйдер (США, 22-5)
5. Гловер Тейшейра (Бразилия, 26-5)
6. Джими Манува (Великобритания, 17-2)
7. Маурисио Руа (Бразилия, 25-10)
8. Александр Густафссон (Швеция, 17-4)
9. Лиам Макгири (Великобритания, 12-1)
10. Антонио Рожерио Ногейра (Бразилия, 22-8)
…15
(+1).
Рашид Юсупов (Россия, 7-1)
18. (+1). Виктор Немков (Россия, 24-6)
21. (+5). Гаджимурад Антигулов (Россия, 20-4)
25. (0). Магомед Анкалаев (Россия, 7-0)
27. (+1). Артур Астахов (Россия, 15-4)
29. (+34). Владимир Минеев (Россия, 9-1)
32. (0). Шамиль Гамзатов (Россия, 10-0)
35. (+1). Виталий Бигдаш (Россия, 9-0)
39. (+1). Адлан Амагов (Россия, 14-2-1)
46. (+2). Максим Гришин (Россия, 24-7)
61. (+1). Азамат Мурзаканов (Россия, 7-0)
65. (-2). Вагаб Вагабов (Россия, 22-1-1)
68. (+23). Максим Футин (Россия, 7-4-1)
76. (NEW). Батраз Агнаев (Россия, 3-0)
83. (-2). Илья Щеглов (Россия, 6-1)
88. (-4). Муслим Махмудов (Россия, 9-3)
94. (-5). Заурбек Башаев (Россия, 3-2)