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Кузнецов тренирует в звене с Ткачевым и Барабановым

Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард сборной России Евгений Кузнецов на раскатке перед матчем чемпионата мира с Латвией вышел в звене с Владимиром Ткачевым и Александром Барабановым. В этом же сочетании занимается форвард Валерий Ничушкин.

Также в пятерку «белых» тренеры поставили защитника Дмитрия Орлова, партнером которого стал Артем Зуб.

Напомним, Кузнецов и Орлов, вылетевшие с «Вашингтоном» из плей-офф Кубка Стэнли, прибыли в расположение сборной России в субботу и в понедельник дебютируют на турнире в матче с Латвией.

Сочетание звеньев сборной России:

вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;

«черные»: Виктор Антипин – Антон Белов, Никита Гусев – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов;

«красные»: Иван Проворов – Андрей Миронов, Артемий Панарин – Владислав Наместников – Никита Кучеров;

«белые»: Дмитрий Орлов – Артем Зуб, Владимир Ткачев – Евгений Кузнецов – Александр Барабанов, Валерий Ничушкин;

«синие»: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Сергей Плотников.

Напомним, Знарок тренировал сборную Латвии с 2006 по 2011 годы. Матч Россия – Латвия пройдет 15 мая в Кельне. Начало – 21:15 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Россия - Латвия

Место и дата

15 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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