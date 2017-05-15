Кузнецов тренирует в звене с Ткачевым и Барабановым
Форвард сборной
России Евгений Кузнецов на раскатке перед матчем чемпионата мира с Латвией
вышел в звене с Владимиром Ткачевым и Александром Барабановым. В этом же
сочетании занимается форвард Валерий Ничушкин.
Также в пятерку «белых» тренеры поставили защитника Дмитрия Орлова, партнером которого стал Артем Зуб.
Напомним, Кузнецов и Орлов, вылетевшие с «Вашингтоном» из плей-офф Кубка Стэнли, прибыли в расположение сборной России в субботу и в понедельник дебютируют на турнире в матче с Латвией.
Сочетание звеньев сборной России:
вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;
«черные»: Виктор Антипин – Антон Белов, Никита Гусев – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов;
«красные»: Иван Проворов – Андрей Миронов, Артемий Панарин – Владислав Наместников – Никита Кучеров;
«белые»: Дмитрий Орлов – Артем Зуб, Владимир Ткачев – Евгений Кузнецов – Александр Барабанов, Валерий Ничушкин;
«синие»: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Сергей Плотников.
Напомним, Знарок тренировал сборную Латвии с 2006 по 2011 годы. Матч Россия – Латвия пройдет 15 мая в Кельне. Начало – 21:15 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
15 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция