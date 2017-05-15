Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Анахайм5 : 3Нэшвилл
Хоккей  Россия- : -Латвия
Хоккей  Канада- : -Норвегия
Футбол  Челси- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Team NP квалифицировалась на The Summit 7

Комментарии

Команда Team NP выиграла американскую квалификацию к турниру The Summit 7.

В финале отборочных коллектив обыграл Digital Chaos со счетом 3:2.

Приглашения на турнир получили Virtus.pro, Team VG.J и Team Secret. Филиппинская команда Clutch Gamers пробилась на турнир через азиатскую квалификацию. CDEC Gaming стала сильнейшей в китайских отборочных. Natus Vincere выиграла европейскую квалификацию.

The Summit 7 пройдет с 14 по 18 июня в Лос-Анджелесе. Призовой фонд чемпионата составит 100 000 долларов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Natus Vincere выиграла квалификацию к The Summit 7Команда Natus Vincere выиграла европейскую квалификацию к турниру The Summit 7.Clutch Gamers примет участие в EPICENTER: MoscowФилиппинская команда Clutch Gamers выиграла азиатскую квалификацию к EPICENTER: Moscow.Эдриан «Lifecoach» Кой стал победителем первого турнира по ГвинтуНемец Эдриан «Lifecoach» Кой выиграл турнир GWENT Challenger по карточной игре ГВИНТ: Ведьмак.Thunderbirds пробилась на EPICENTER: MoscowКоманда Thunderbirds выиграла американскую квалификацию на турнир EPICENTER: Moscow.Павел «Картошечка» Павленко стал игроком M19 в дисциплине HearthstoneПавел «Картошечка» Павленко победил на отборочном турнире организации M19 - M19 Hearthstone Open.OpTic Gaming примет участие в ESL One Cologne 2017Коллектив OpTic Gaming получил последнее приглашение на турнир ESL One Cologne 2017.Роман Дворянкин: Не хотели играть ни с кем из СНГ, так что договорились с Людвигом «zai» УолбергомГенеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин объяснил замену Алексея «Solo» Березина на Людвига «zai» Уолберга в матче против Team Spirit на Кубке России по киберспорту 2017.Mousesports приглашена на ESL One Cologne 2017Команда mousesports получила приглашение на турнир ESL One Cologne 2017.Роман Дворянкин: Средняя зарплата внутри Virtus.pro с учетом всех дисциплин – где-то 7 тысяч долларов в месяцГенеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью cyber.sports.ru рассказал о зарплатах в организации.Франция будет регулировать киберспорт на законодательном уровнеПравительство Франции ввело два закона, которые будут регулировать киберспорт в стране.Чэнь «Hao» Чжихао вернулся в Vici GamingЧэнь «Hao» Чжихао присоединился к составу Vici Gaming.Кирилл «Likkrit» Малофеев отстранен на три матча из-за агрессивного поведенияИгрок M19 Кирилл «Likkrit» Малофеев отстранен на три матча в летнем сплите Континентальной лиги из-за агрессивного поведения на сервере EUW.TNC Pro Team снялась с квалификации к EPICENTER: MoscowФилиппинская команда TNC Pro Team отказалась от участия в квалификации к турниру EPICENTER: Moscow.Blizzard прокомментировала слухи о $20 млн за участие в Лиге OverwatchКомпания Blizzard прокомментировала слухи о требованиях за участие в Лиге Overwatch.Людвиг «zai» Уолберг временно заменит Алексея «Solo» Березина в Virtus.proИгрок Evil Geniuses Людвиг «zai» Уолберг заменит Алексея «Solo» Березина в матче против Team Spirit на Кубке России по киберспорту 2017.Определились все участники LAN-финала ESL Pro League Season 5Определились 12 участников финальной стадии пятого сезона ESL Pro League.Объявлены составы групп HTC 2v2 CS:GO InvitationalОрганизаторы парного турнира HTC 2v2 CS:GO Invitational анонсировали распределение игроков по группам.Матч квалификации к The Summit 7 перенесли из-за школьного экзаменаМатч китайской команды Invictus Gaming в рамках квалификации к турниру The Summit 7 перенесли из-за экзамена Лин «Xxs» Дзина.Ubisoft проведет в России турнир по Tom Clancy’s Rainbow Six: ОсадаКомпания Ubisoft и Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма объявили, что в России пройдет первый открытый турнир по игре Tom Clancy’s Rainbow Six: Осада на ПК.F.R.I.E.N.D.S. дисквалифицирована с Кубка России по киберспорту 2017Команда F.R.I.E.N.D.S. по Dota 2 дисквалифицирована с Кубка России по киберспорту 2017 в связи с превышением допустимого правилами турнира количества замен (в соответствии с п. 6.1 регламента Кубка России допускается замена только двух игроков).
MMA
Деметриус Джонсон удерживает первое место в рейтинге бойцов ММА вне весовых категорий
Футбол
Шатов и Кокорин не вошли в расширенный состав сборной России на Кубок Конфедераций
Футбол
Модрич может вернуться в АПЛ
Футбол
«Реал» побил рекорд «Баварии» по продолжительности серии матчей с голами
все новости