Team NP квалифицировалась на The Summit 7

Команда Team NP выиграла американскую квалификацию к турниру The Summit 7.



В финале отборочных коллектив обыграл Digital Chaos со счетом 3:2.



Приглашения на турнир получили Virtus.pro, Team VG.J и Team Secret. Филиппинская команда Clutch Gamers пробилась на турнир через азиатскую квалификацию. CDEC Gaming стала сильнейшей в китайских отборочных. Natus Vincere выиграла европейскую квалификацию.



The Summit 7 пройдет с 14 по 18 июня в Лос-Анджелесе. Призовой фонд чемпионата составит 100 000 долларов.