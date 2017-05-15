Рашит Давыдов: Сорокин заранее готовился к матчу с Латвией

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов объяснил, почему против сборной Латвии сыграет Илья Сорокин, а не Андрей Василевский.

- Такую рокировку голкиперов мы планировали изначально, - сказал Давыдов. – Исходили из того, что за сутки нам надо сыграть два важных матча. Поэтому решили разбить эту пару. Сегодня ворота будет защищать Сорокин, а завтра Василевский. Сейчас время между матчами не позволит нашему первому вратарю нормально подготовиться. Поэтому он настраивается на поединок с США.

- Сорокин сейчас в хорошем тонусе? Все же он сыграл на этом турнире всего один период?

- У Ильи была хорошая практика на предыдущем этапе. Он заранее знал, что будет против Латвии играть. И готовился целенаправленно к этому матчу.

Напомним, что против латвийцев сборная России сыграет сегодня вечером в 21.15 по Москве. А завтра днем встретится с командой США в завершающем матче группового этапа.