Гендиректор «Динамо»: У Погребняка есть хороший вариант в Австралии, но он никуда не рвется

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о том, как клуб решает вопрос трудоустройства форварда Павла Погребняка.

«Мы активно ищем клуб Павлу, предлагаем варианты. К сожалению, он не очень хочет найти взаимовыгодный компромисс – этот город далеко находится, тут немного платят, еще определенные условия. Но в данный момент это не его проблемы, а наши.

У него еще год действует контракт с «Динамо», но Павел особо никуда не рвется. Есть очень хороший вариант с австралийским клубом, но Погребняк отказывается. Хотя финансовые условия практически сопоставимы с тем, что он получает в «Динамо». При его игровой практике этот вариант был бы идеальным и для нас, и для самого нападающего», – приводит ТАСС слова Муравьева.

Напомним, Погребняк перешел в «Динамо» в августе 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провел восемь матчей в ФНЛ и не забил ни одного гола.