«Динамо» предложило Калитвинцеву новый контракт

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев сообщил, что клуб предложил главному тренеру Юрию Калитвинцеву продлить контракт.

«Мы готовы заключить с ним новое соглашение, теперь решение только за ним. В текущем соглашении есть опция, которая предусматривает продление контракта в случае победы в ФНЛ и его личного желания. И мы хотим снова подписать с ним соглашение, ждем его ответа», – приводит ТАСС слова Муравьева.

Напомним, летом 2016 года «Динамо» подписало с Калитвинцевым контракт на один сезон с возможностью продления еще на год. При этом в середине сезона из-за непростой финансовой ситуации клуб перезаключил соглашение с главным тренером на новых, более скромных, условиях.

Добавим, что «Динамо» досрочно гарантировало себе первое место по итогам сезона в ФНЛ и спустя год вернулось в премьер-лигу.