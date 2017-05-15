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Мария Ласицкене: Мы уже соскучились по борьбе с элитой мировой легкой атлетики

Источник:  RusAthleticsКомментарии

Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) рассказала о своих ближайших планах.

«В понедельник мы с моим тренером Геннадием Габриляном летим в Москву, где в манеже ЦСКА будем готовиться к старту летнего сезона. А уже 24 мая отправимся на первый турнир, который пройдет в Юджине.

Я посмотрела выступление Сергея Шубенкова на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае, прочитала, что Ольга Муллина одержала первую победу, и я очень рада, что постепенно россияне возвращаются на международную арену. Мы уже соскучились по борьбе с элитой мировой легкой атлетики», – приводит RusAthletics слова Ласицкене.

Напомним, Ласицкене вошла в число российских легкоатлетов, получивших от ИААФ разрешение на выступление под нейтральным флагом.

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