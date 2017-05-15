«Атлетико» просматривает Сусо

Полузащитник «Милана» Сусо привлек внимание «Атлетико», сообщает Football Italia.

По данным итальянских источников, скауты клуба из Мадрида присутствовали на двух последних матчах «Милана», а в прошлый понедельник представители «Атлетико» встречались со спортивным директором «россонери» Массимилиано Мирабелли.

В «Милане» рассчитывают, что Сусо останется в клубе, и предложили ему подписать новый контракт на улучшенных условиях, по которым его зарплата вырастет с 1 до 2,5 миллиона евро в год. Нынешнее соглашение 23-летнего испанца рассчитано до 2019 года.

Напомним, Сусо перешел в «Милан» из «Ливерпуля» в 2015 году. Он является воспитанником «красных», а на родине занимался в школе «Кадиса».

В нынешнем сезоне Сусо забил семь голов и сделал девять голевых передач в 33 матчах.