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Лавесси извинился за фото, оскорбляющее китайский народ

Источник:  The TelegraphКомментарии

Нападающий «Хэбей Чайна Форчун» Эсекьель Лавесси извинился за фотографию, на которой руками сузил глаза, чтобы сымитировать характеристики, присущие китайцам.

По словам игрока сборной Аргентины, он не хотел никого обидеть, а лишь пошутил.

Напомни, футболист перебрался в чемпионат Китая из «ПСЖ» летом прошлого года.

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