Лавесси извинился за фото, оскорбляющее китайский народ
Нападающий «Хэбей Чайна Форчун» Эсекьель Лавесси извинился за фотографию, на которой руками сузил глаза, чтобы сымитировать характеристики, присущие китайцам.
По словам игрока сборной Аргентины, он не хотел никого обидеть, а лишь пошутил.
£798,000-a-week Hebei China Fortune star Ezequiel Lavezzi apologises after insulting Chinese people https://t.co/DNmKgw0Cwe pic.twitter.com/b2mU2FmdpK— MailOnline Sport (@MailSport) 15 мая 2017 г.
Напомни, футболист перебрался в чемпионат Китая из «ПСЖ» летом прошлого года.
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