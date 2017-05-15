Энтони Джонсон после завершения карьеры собирается выращивать марихуану

Американский боец смешанного стиля Энтони Джонсон, который после поражения от Даниэля Кормье завершил карьеру, собирается заняться выращиванием марихуаны.

«Мы собирается открыть объект по выращиванию. Это нужно для медицинских целей. Ждем, когда будет принять закон и мы озолотимся. Мы будем играть только по инструкции, думаю, проблем не будет», - сказал Джонсон.

Напомним, что Джонсон за свою карьеру в ММА провел 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Свой последний бой он провел 8 апреля нынешнего года против чемпиона UFC в полутяжелом весе Даниэля Кормье и проиграл сабмишеном во втором раунде. Сразу после этой схватки Энтони неожиданно для всех объявил о завершении карьеры.