Россиянин Устинов 19 мая проведет рейтинговый бой в Англии

Промоутер российского боксера супертяжелого веса Александра Устинова Владимир Хрюнов рассказал о планах своего подопечного.

«Александр Устинов 19 мая проведет бой в английском городе Болтон с боксером из Бразилии Рафаэлем Зумбано. Это будет рейтинговый десятираундовый поединок. Мы решили организовать такой матч, поскольку Александр давно не боксировал (с декабря 2015 года) и ему обязательно надо провести бой.

Я давно обратил внимание на бразильца. Потому что в свое время он проводил в Чехове тренировочный бой с Александром Поветкиным, перед нашим боем с американцем Хасимом Рахманом. И Зумбано смотрелся очень неплохо. Это чувствительный боксер, сравнимый по габаритам с Устиновым (рост россиянина 2 м 2 см, бразильца – 1 м 93 см). И он очень опытен, на его счету есть бои со многими лидерами современного супертяжелого веса, включая чемпиона мира IBF и WBA Энтони Джошуа», – цитирует Хрюнова агентство «Р-Спорт».

Напомним, 40-летний Устинов имеет в своем активе 33 победы (24 нокаутом) при одном поражении.