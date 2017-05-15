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Сеск Фабрегас: «Арсенал» – навсегда в моем сердце, но нужно оставаться профессионалом

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился ожиданиями от предстоящей встречи с лондонским «Арсеналом» в финале Кубка Англии.

Отметим, что с 2003 по 2011 гг. хавбек выступал за «пушкарей» и провел за столичную команду 303 матча.

«Это будет очень эмоциональный матч. Мне не нравится играть против «Арсенала». Эта команда навсегда останется в моем сердце. Однако, нужно оставаться профессионалом и на время игры забыть о своих чувствах. Надеюсь, «Челси» сможет выиграть Кубок Англии. Это было бы фантастическое завершение сезона», – приводит слова Фабрегаса Goal.

Напомним, финал Кубка Англии состоится 27 мая.

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