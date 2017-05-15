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Юрий Семин: Миранчуку надо оставаться в «Локомотиве»

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин надеется, что полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук останется в клубе.

- Он очень хочет остаться в «Локомотиве», мы надеемся, что все стороны найдут общий язык. И ему надо оставаться - у него чемпионат мира на носу. Если он здесь прогрессирует, зачем что-то менять - от хорошего к хорошему можно прийти только к плохому. Мы с ним все время разговариваем о футболе - как тренироваться, как готовить себя психологически; всегда надо отталкиваться от футбола, тогда и будет результат, - передает слова Семина ТАСС.

Напомним, Миранчук, срок контракта которого истекает в 2017 году, мог перейти в «Рубин» в зимнее трансферное окно, однако клуб не отпустил игрока. Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клуб постарается удержать Миранчука.

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