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Касаткина снялась с матча со Стрыцовой (ВИДЕО)

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26-я ракетка мира Дарья Касаткина не смогла доиграть матч первого круга турнира WTA Internazionali BNL d'Italia в Риме с Барборой Стрыцовой из Чехии.

20-летняя российская теннисистка выиграла первый сет со счетом 6:4, а при счете 3:4 во втором сете отказалась от продолжения борьбы.

Во втором круге соперницей Стрыцовой, которая занимает 21-е место в мировом рейтинге, станет победитель матча Тимеа Бачински (Швейцария) – Тимеа Бабош (Венгрия).

В еще одном матче другая чешская теннисистка Катерина Синякова нанесла поражение Чжан Шуай из Китая (5:7, 6:3, 7:6) и вышла на Светлану Кузнецову.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1-й круг

Матч

Стрыцова Б. (Чехия) - Касаткина Д. (Россия) - 4:6, 4:3

Место и дата

15 мая 12:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Синякова К. (Чехия) - Чжанг Ш. (Китай) - 5:7, 6:3, 7:6

Место и дата

15 мая 12:00, , Онлайн-трансляция

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