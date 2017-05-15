Касаткина снялась с матча со Стрыцовой (ВИДЕО)
26-я ракетка мира
Дарья Касаткина не смогла доиграть матч первого круга турнира WTA Internazionali
BNL d'Italia в Риме с Барборой Стрыцовой из Чехии.
20-летняя российская теннисистка выиграла первый сет со счетом 6:4, а при счете 3:4 во втором сете отказалась от продолжения борьбы.
Во втором круге соперницей Стрыцовой, которая занимает 21-е место в мировом рейтинге, станет победитель матча Тимеа Бачински (Швейцария) – Тимеа Бабош (Венгрия).
В еще одном матче другая чешская теннисистка Катерина Синякова нанесла поражение Чжан Шуай из Китая (5:7, 6:3, 7:6) и вышла на Светлану Кузнецову.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745
долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Стрыцова Б. (Чехия) - Касаткина Д. (Россия) - 4:6, 4:3
Место и дата
15 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Синякова К. (Чехия) - Чжанг Ш. (Китай) - 5:7, 6:3, 7:6
Место и дата
15 мая 12:00, , Онлайн-трансляция