«Локомотив» предупредил о мошенниках, якобы ведущих набор молодых игроков в команду

Московский «Локомотив» предупредил о мошенниках, которые распространяют информацию о якобы проводимом наборе молодых футболистов в команды, входящие в структуру футбольного клуба.

«В социальной сети «ВКонтакте» и иных сетях мошенниками распространяется информация о якобы проводимом наборе молодых футболистов в команды, входящие в структуру футбольного клуба «Локомотив» (Москва). К молодым футболистам от имени сотрудников и тренеров ФК «Локомотив» обращаются неизвестные и предлагают свои услуги по содействию в «трудоустройстве», при этом, под предлогом оформления неких документов, просят перечислить на их счет денежные средства.

Информация о наборах футболистов в команды клуба подобным способом является ложной, а страницы «селекционеров» клуба – фейковыми. Будьте бдительны и не доверяйте мошенникам. Не предоставляйте им свою личную информацию и не отвечайте на их письма.

Селекционеры клуба не ведут работу по поиску футболистов в социальных сетях», - говорится в официальном заявлении клуба.