Два спортсмена из Южной Кореи приглашены для тренировок в сборной России

Как сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, два спортсмена из Южной Кореи приглашены в качестве спарринг-партнеров в национальную команду по шорт-треку на два предсезонных сбора команды.

«Мы пригласили их на два сбора для работы над скоростными характеристиками в качестве спарринг-партнеров», – цитирует Кравцова агентство «Р-Спорт».

В сборную России на тренировки приглашены Ким Донвук и Хан Сынсу.