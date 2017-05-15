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Два спортсмена из Южной Кореи приглашены для тренировок в сборной России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Как сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, два спортсмена из Южной Кореи приглашены в качестве спарринг-партнеров в национальную команду по шорт-треку на два предсезонных сбора команды.

«Мы пригласили их на два сбора для работы над скоростными характеристиками в качестве спарринг-партнеров», – цитирует Кравцова агентство «Р-Спорт».

В сборную России на тренировки приглашены Ким Донвук и Хан Сынсу.

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