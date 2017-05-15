Фернандо Алонсо: Если есть даже один процент на победу в Индикаре, стоит попробовать

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо рассказал о своих перспективах в гонке «500 миль Индианаполиса», в которой он будет участвовать вместо Гран-при Монако.

«Думаю, что у меня более низкий процент, чем у некоторых моих соперников, – сказал Алонсо о своих шансах на победу в Индианаполисе. – У меня нет опыта в гонках на овалах, у меня нет опыта борьбы с трафиком, я не знаю методик прохождения последнего круга или других небольших хитростей.

Но это гонка, в которой может победить любой. Есть фактор удачи, желтые флаги, машины безопасности. В любом случае если это даже один процент, то стоит попробовать.

В то же время уровень сложности в Формуле-1 гораздо выше, чем в Индикар. Так что вместе с «Макларен», некоторыми другими людьми и группой инженеров мы поможем команде Андретти. И может быть благодаря другому, более научному подходу, у меня появится какое-нибудь преимущество», – приводит Motorsport.com слова Алонсо.

Напомним, гонка «500 миль Индианаполиса» пройдет 28 мая. В этот же день за «Макларен» в Монако выступит британец Дженсон Баттон.