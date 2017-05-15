Полузащитник ЦСКА Александр Макаров вызван в молодежную сборную России
Игрок, проводящий нынешний сезон на правах аренды в «Тосно», вызван в молодежную сборную России.
Российская команда под руководством Евгения Бушманова проведет учебно-тренировочный сбор в конце мая. В рамках этого сбора у сборной России запланированы два контрольных матча. Макаров в этом сезоне провел в составе «Тосно» 16 матчей в чемпионате ФНЛ, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Срок аренды футболиста заканчивается в конце этого сезона, после чего ЦСКА намерен вернуть его в свою первую команду.
Весь список молодежной сборной будет объявлен позже.
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