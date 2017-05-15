Полузащитник ЦСКА Александр Макаров вызван в молодежную сборную России

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Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с Узбекистаном и Турцией Молодежная сборная России по футболу (U-21) проведет контрольные матчи со сверстниками из Узбекистана и Турции в рамках подготовки к отборочному циклу чемпионата Европы 2019 года, сообщает официальный сайт РФС.

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Молодежная сборная России обыграла Норвегию в товарищеском матче Товарищеский матч между сборными России и Норвегии завершился победой российской команды. Итоговый счет матча – 2:0.

Евгений Бушманов: Молодежная сборная России реализовала не все шансы в матче с Румынией Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов оценил игру команды в товарищеском матче с Румынией (5:1) на сборе в Марбелье.

Лихачев, Обляков и Ахметов заменят травмированных игроков в российской «молодежке» Защитник «Спартака-2» Александр Лихачев, полузащитник «Уфы» Иван Обляков и хавбек «Рубина» Ильзат Ахметов вызваны в молодежную сборную России для участия в товарищеских матчах с командами Румынии и Норвегии вместо травмированных футболистов, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе РФС.

Гасилин из-за травмы не поедет в молодежную сборную Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин получил травму в матче 20-го тура РФПЛ с «Томью» и пропустит сбор молодежной сборной России.

Бушманов назвал состав молодежной сборной России на матчи с Румынией и Норвегией Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгенией Бушмановым назвал состав команды на два контрольных матча с Румынией и Норвегией, которые состоятся в Марбелье 24 и 28 марта соответственно.

Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с Румынией и Норвегией в марте Футболисты молодежной сборной России в конце марта проведут два товарищеских матча, сообщает официальный твиттер РФС.

Евгений Бушманов: С Черчесовым пока коротко поговорили, но взаимодействие будет плотным Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился впечатлениями о первых днях работы в новой должности.

Тренер «молодежки» Бушманов побывал на товарищеском матче «Локомотива» Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов посетил товарищеский матч московского «Локомотива» против «Сеннерюска» (1:0) на сборе в Турции.

Евгений Бушманов: Поговорил с Федуном. И он меня понял Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов ответил на актуальные вопросы.