Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Анахайм5 : 3Нэшвилл
Хоккей  Дания- : -Италия
Хоккей  Россия- : -Латвия
Теннис  МакХэйл1:1Шарапова
Хоккей  Канада- : -Норвегия
Футбол  Челси- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Чухлов: Не знаю, почему Кокорин играет в «Зените»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов поделился мнением об игре нападающего питерской команды Александра Кокорина.

 - Сейчас Кокорин не то что в сборную, он вообще никуда не входит. Не знаю, почему он играет в «Зените». Его выход на поле в матче «Крылья Советов» - «Зенит» (1:3) опять показал, что нет желания, нет движения. Игра на месте и передачи назад, сплошной брак. Может, Кокорину надо к психологу сходить или на стажировку к Курбану Бердыеву съездить на пару месяцев. Кокорин реально разучился играть в футбол, - сказал Чухлов в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что Кокорин забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи в 23 матчах текущего сезона РФПЛ в составе «Зенита».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
От Мамаева до Денисова. 7 звезд, оставшихся за бортом Кубка КонфедерацийОт Мамаева до Денисова. 7 звезд, оставшихся за бортом Кубка КонфедерацийСтанислав Черчесов назвал расширенный состав сборной России, в который не вошли многие именитые футболисты.«Локомотив» предупредил о мошенниках, якобы ведущих набор молодых игроков в командуМосковский «Локомотив» предупредил о мошенниках, которые распространяют информацию о якобы проводимом наборе молодых футболистов в команды, входящие в структуру футбольного клуба.Юрий Семин: Миранчуку надо оставаться в «Локомотиве»Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин надеется, что полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук останется в клубе.«Промес – самый переоцененный игрок. Нужно продавать». Обзор гостевых«Промес – самый переоцененный игрок. Нужно продавать». Обзор гостевых«Советский спорт» подводит итоги 28-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.Николас Ломбертс: Наслаждаюсь последними днями в Петербурге (фото)Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от последних дней в Петербурге.Александр Мостовой: Удивлен отсутствием Реброва в заявке сборной РоссииАлександр Мостовой: Удивлен отсутствием Реброва в заявке сборной РоссииБывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал расширенный состав национальной команды на Кубок конфедераций-2017.Как «Спартак» шел к золоту. Часть первая: «назначение» Бердыева (видео)Как «Спартак» шел к золоту. Часть первая: «назначение» Бердыева (видео)«Советский спорт» запускает мини-сериал, рассказывающий о том, как «Спартак» шел к первому чемпионскому титулу за 16 лет.Четыре игрока «Спартака» вызваны в молодежную сборную РоссииГлавный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов вызвал в команду четырех игроков «Спартака», выступающих за вторую команду красно-белых в ФНЛ.СКА дарит Лепса и Шнурова, «Зенит» – команду. Главное для Петербурга за неделюСКА дарит Лепса и Шнурова, «Зенит» – команду. Главное для Петербурга за неделюПетербургские клубы оказались очень щедрыми.Последний тур РФПЛ и другие события, которые ждут нас на этой неделеПоследний тур РФПЛ и другие события, которые ждут нас на этой неделе«Советский спорт» напоминает о главных спортивных событиях, который состоятся на этой неделе.«Зенит» – «Краснодар». Матч обслужит бригада Сельдякова39-летний рефери из Балашихи Владимир Сельдяков назначен главным арбитром матча 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».Заболотный считает, что имеет все шансы заиграть в сборной РоссииНападающий «Тосно» Антон Заболотный рассказал о своих планах на будущее, отметив, что его главная цель – попасть в сборную России.Сергей Рыжиков: Можно двумя удачными играми закрыть этот неудачный сезонГолкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал поражение от «Ростова» в 28-м туре РФПЛ (2:4).Александр Шмурнов: «Краснодар» наконец-то показал характер, от которого едва не отвыклиКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о выездном матче «Краснодара» с «Уралом» в 28-м туре РФПЛ (1:1).Хет-трик Неймара, дубль Роналду, разгромы от «ПСЖ» и «Монако» и поражение «Ювентуса» в Риме. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Список Черчесова на Кубок конфедераций и сумасшедшие рекорды «Спартака» (видео)Список Черчесова на Кубок конфедераций и сумасшедшие рекорды «Спартака» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Анжи» выразил соболезнования Григоряну в связи со смертью материФутбольный клуб «Анжи» выразил соболезнования главному тренеру махачкалинской команды Александру Григоряну в связи со смертью матери.Максим Канунников: Мы выглядели, как мальчики для битьяНападающий «Рубина» Максим Канунников прокомментировал поражение от «Ростова» (2:4) в матче 28-го тура чемпионата России.Олег Иванов: У нас осталось два матча, они оба очень важные.Полузащитник «Терека» Олег Иванов поделился впечатлениями от победы над «Томью» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата России.Аблай Мбенг: Самое важное в игре с «Томью» - набранные три очкаФорвард «Терека» Аблай Мбенг поделился впечатлениями от победы над «Томью» (2:1) в 28-м туре чемпионата России.
Футбол
Гендиректор «Динамо»: У Погребняка есть хороший вариант в Австралии, но он никуда не рвется
Хоккей
Кузнецов тренируется в звене с Ткачевым и Барабановым
Футбол
Владимир Стогниенко: Думал, Оздоева вызовут в сборную России
MMA
Волков поднялся на 12-е место в рейтинге тяжеловесов ММА
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Борис Чухлов
Борис Чухловвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости