Борис Чухлов: Не знаю, почему Кокорин играет в «Зените»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов поделился мнением об игре нападающего питерской команды Александра Кокорина.

- Сейчас Кокорин не то что в сборную, он вообще никуда не входит. Не знаю, почему он играет в «Зените». Его выход на поле в матче «Крылья Советов» - «Зенит» (1:3) опять показал, что нет желания, нет движения. Игра на месте и передачи назад, сплошной брак. Может, Кокорину надо к психологу сходить или на стажировку к Курбану Бердыеву съездить на пару месяцев. Кокорин реально разучился играть в футбол, - сказал Чухлов в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что Кокорин забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи в 23 матчах текущего сезона РФПЛ в составе «Зенита».